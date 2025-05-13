Dibeybe'den Trablus'ta Güvenlik Başarısına Övgü

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ordu ve polis teşkilatı mensuplarının başkent Trablus'ta yaşanan olaylarda "devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısını" kutladı.

Başbakan Dibeybe sosyal medya hesabından, Trablus'ta yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Trablus'ta güvenliğin sağlanmasında ordu ve polisin rolünden övgüyle bahseden Dibeybe, "İçişleri ve Savunma Bakanlıklarıyla tüm ordu ve polis teşkilatı mensuplarını başkentte güvenliğin arttırılması ve devlet otoritesinin tesis edilmesinde gösterdikleri büyük başarıdan dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanlığına bağlı güçlerle çatışmaya giren milis grupları "düzensiz gruplar" olarak niteleyen Dibeybe, şunları kaydetti:

"Bugün elde edilen başarı, düzenli kurumların vatanı koruma ve vatandaşların onurunu muhafaza etme kabiliyetine sahip olduğunu teyit etmekte. Düzensiz grupların sona erdirilmesi ve Libya'da devlet kurumları dışında bir merci ve kanun dışında bir otorite olmadığı ilkesinin tesis edilmesi yönünde kararlı bir adım teşkil etmektedir."

Trablus'taki olaylar

Libya medyasında, Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin öldürüldüğüne ilişkin haberler yer almıştı. Ardından İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında yaşanan çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenliği için evde kalmaları çağrısında bulunmuş, Trablus Üniversitesi, eğitime ara verdiğini açıklamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin başkent Trablus'taki Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtilmişti.

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani hastaneye 1'i ağır olmak üzere 5 yaralanın geldiğini açıklamıştı.