Dibeybe: Devlet Otoritesi Yeniden Sağlanacak

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Trablus'ta son dönemde yaşanan çatışmalara atıfla, "Kendilerini devletin üzerinde sananlar karşılarında yalnızca yasaya ve meşruiyete tabi ordu ve polisi bulacak." dedi.

Başbakan Dibeybe, Ulusal Birlik Hükümeti Bakanlar Kurulunun 2025 yılı ikinci olağan toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda konuşan Dibeybe, 12 Mayıs'ta hükümete bağlı güçlerin başkentin Ebu Selim bölgesinde İstikrarı Destekleme Birimi adlı milis gruba düzenlediği operasyonu değerlendirdi.

"Kanunsuz bir gruba karşı kesin ve disiplinli bir güvenlik operasyonu yürüttük ve bunu asgari kayıpla başardık." diyen Dibeybe, söz konusu operasyonun başkentte devlet otoritesini yeniden tesis etmek için bir başlangıcı temsil ettiğini kaydetti.

Dibeybe, güvenliği sağlayan ve yasaları uygulayan tek yetkili kurumun devlete bağlı düzenli güvenlik kurumları olduğunu vurguladığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Kendisini devletin üstünde sanan herkes, karşısında sadece hukuk ve meşruiyete tabi bir ordu ve polisi bulacak. Hiçbir oluşumun yasanın dışında gözaltı yapmasına, cezalar vermesine veya hapishaneleri kontrol etmesine bir daha asla izin vermeyeceğiz."

Seçimler dışında istikrara giden bir yol yoktur

Uluslararası toplumun hükümetin yaptığının bir güç mücadelesi değil, hukukun üstünlüğünü temin etme mücadelesi olduğunu fark ettiğini söyleyen Dibeybe, "Halkın, vesayet olmadan kendi liderlerini seçtiği özgür seçimler dışında istikrara giden bir yol yoktur." ifadelerini kullandı.

Dibeybe, Libya'daki bir grup siyasinin varlıklarını sürdürmek için halkın oy kullanmasını engellediğini ve yeni geçiş aşamaları icat etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Temsilciler Meclisinin ülkenin doğusundaki Usame Hammad hükümetine ayırdığı bütçenin ülkeyi ekonomik çöküntüye sürüklediğine işaret eden Dibeybe, "Akile Salih liderliğindeki Temsilciler Meclisinin icat ettiği yeni bir mali felaket konusunda uyarıyoruz." dedi.

Başkentte geçtiğimiz son 2 hafta sonu düzenlenen gösterilere de değinen Dibeybe, "Gösteriler sırasında hiçbir gözaltı veya güvenlik ihlali kaydedilmedi, en üst düzeyde yasal disiplinle ilgilendik. Devlet, görüşlerini ifade edenlerle silah taşıyıp yolları kapatarak istikrarı tehdit edenler arasında ayrım yaptı." ifadelerini kullandı.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.