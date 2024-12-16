Dicle Elektrik: 765 Trafo Yangını Kaçak Tüketimden

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Dicle Elektrik, 6 ilde bu yılın 11 ayında 765 trafo ve 51 panonun aşırı yüklenmeden kaynaklı yandığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle Elektrik'in hizmet verdiği 6 ilin yer aldığı bölgede günlük ikiden fazla trafo arızası meydana geldiği ve bunun elektrikli ısıtıcıların aşırı kullanımından kaynaklandığı bildirildi.

Kaçak elektrik tüketiminden kaynaklı bu yüklenmenin şebekeye ciddi zarar verdiği ifade edilen açıklamada, tüketicilere ısınmak için elektrik yerine daha az maliyetli alternatif enerji kaynaklarını tercih etmeleri ve kaçak tüketimden vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Dicle Elektrik'in hizmet bölgesinde 2024 yılının 11 aylık döneminde, aşırı yüklenme sebebiyle 765 trafo ve 51 pano yanarak kullanılamaz hale geldi. Günlük ortalama iki trafonun yandığına dikkat çeken bu istatistikler Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Trafo arızalarının başlıca sebepleri arasında kaçak elektrik kullanımı ve aşırı tüketim yer alıyor. Dicle Elektrik verilerine göre, bölgede kaçak tüketen bir abone, normalden 9-10 kat fazla elektrik tüketiyor." ifadelerine yer verildi.

Trafo arızalarının yaz aylarına göre kış aylarında daha fazla meydana geldiği belirtilen açıklamada, yapılan incelemelerde elektrikli ısıtıcıların yoğun olarak kullanıldığı bu dönemde şebekeye binen aşırı yükün trafo ve panoların ömrünü kısalttığına işaret edildi.

Açıklamada, trafo ve pano arızalarıyla ilgili aylara göre şu bilgiler paylaşıldı:

"Ocak ayında 98 trafo ve 7 panoda, şubatta 101 trafo ve 11 panoda, martta 93 trafo ve 1 panoda, nisanda 58 trafo ve 3 panoda, mayısta 65 trafo ve 4 panoda, haziranda 68 trafo ve 7 panoda, temmuzda 57 trafo ve 6 panoda, ağustosta 44 trafo ve 5 panoda, eylülde 57 trafo ve 6 panoda, ekimde 42 trafo ve 1 panoda, kasımda ise 82 trafoda yangın çıktı. Can ve mal güvenliğini tehdit eden bu durumun temel nedeni, kaçak elektrik tüketiminin üst seviyelere ulaşması. Kaçak elektrik kullanımının yüzde 42 seviyelerinde olduğu bölgede elektrikle ısınma oldukça maliyetli. Doğal gaz, odun ve kömür gibi daha ucuz alternatiflere ise ilgi düşük."

Elektrik şebekelerinin ısınma amaçlı kullanıma uygun olarak tasarlanmadığına dikkati çekilen açıklamada, bu durumun yalnızca bölgede değil, Türkiye genelinde de geçerli olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu durum yalnızca bölgede değil, Türkiye genelinde de geçerli. Şebekelerin teknik kapasitesi, bir evin ortalama ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlandı. Elektrikli ısıtıcıların aşırı enerji tüketmesi ve aynı anda birçok cihazın devreye girmesi durumunda şebeke bu yükü kaldıramıyor. Kaçak elektrik kullanımının etkisiyle öngörülenin çok üzerinde gerçekleşen tüketim, şebekeleri olumsuz etkiliyor. Enerji kalitesinin korunması ve şebekelerin ömrünün uzatılması için kaçak tüketimden vazgeçilmeli."