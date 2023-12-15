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Dicle Üniversitesi'nde çene ve yüz kırıkları tedavisi başarılı şekilde gerçekleştirildi - Son Dakika
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Dicle Üniversitesi'nde çene ve yüz kırıkları tedavisi başarılı şekilde gerçekleştirildi

Dicle Üniversitesi'nde çene ve yüz kırıkları tedavisinde endoskopik yaklaşımla travma cerrahisi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ameliyatı gerçekleştiren ekip, hastalar ve hasta yakınları tarafından teşekkür edildi.

Dicle Üniversitesi\'nde çene ve yüz kırıkları tedavisi başarılı şekilde gerçekleştirildi
15.12.2023 - 16:49,  Güncelleme: 16:50
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Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) çene ve yüz kırıkları tedavisinde travma cerrahi operasyonları gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Diş Hekimliği Fakültesi'nde çene ve yüz kırıkları tedavisinde endoskopik yaklaşımla travma cerrahisi Diyarbakır ve bölgede ilk defa başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reha Kişnişçi tarafından pratik uygulamalı eğitim programı çerçevesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatta, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belgin Gülsün, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Utku Nezih Yılmaz ve Uzman Dt. Fatma Eriş Derkuş da yer aldı.

Yapılan ameliyatlar sonrası taburcu edilen hastalar ve hasta yakınları Kişnişçi ve ameliyat ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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