Dicle Üniversitesi'nde Ölüm Soruşturması

Dicle Üniversitesince ilahiyat fakültesi öğrencisi Nur Sena D'nin vefatına ilişkin açıklama yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, öğrencileri Nur Sena D'nin vefatı dolayısıyla DÜ, İl Emniyet Müdürlüğü ve savcılık tarafından başlatılan geniş çaplı araştırma ve soruşturma sürecinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu iddiaların üniversitemiz etik değerleri ve kamu hizmetine olan sorumluluğumuzla bağdaşmaması nedeniyle, Rektörlüğümüz tarafından ivedilikle soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.