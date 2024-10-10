Diddy'nin Duruşması 2025'te Başlayabilir

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ABD'de "Diddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs'un, hakkında "cinsel saldırı" gerekçesiyle açılan davanın Nisan ya da Mayıs 2025'te görülmesini talep etmeyi planladığı bildirildi.

NBC News'un haberine göre, Combs'un avukatları ve savcılar, rapçi hakkındaki davanın yargıcına ortak mektup yolladı.

Combs'un avukatları, mektupta, rapçinin "mahkemenin duruşma takvimine uygun olarak gelecek yıl nisan veya mayısta duruşma tarihi talep etmeyi planladığını" aktardı.

Savcılar ise davada kanıt olarak sunmayı planladıkları arama emirlerini, Combs'a ait martta el konulan telefonu ve rapçinin Apple iCloud hesaplarına ilişkin raporları Combs'un avukatlarına sunduklarını belirtti.

Diğer yandan, avukatlar, iki kez kefalet talebi reddedilen Combs için tekrar kefalet talebinde bulunmuştu. Combs'un bugün New York'ta mahkeme karşısına çıkması bekleniyor.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Combs'un avukatları ayrıca rapçinin eski kız arkadaşı şarkıcı Cassie Ventura'ya fiziksel şiddette bulunduğunu gösteren videonun, ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından CNN televizyonuna sızdırıldığını iddia etti.

Diddy'nin "kirli geçmişi"

Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede, Combs'un, bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirtilmişti.

Combs'un, mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit etme, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda, "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği aktarılmıştı.

İddianamede Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti.

Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.