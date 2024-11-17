Diddy'nin Suçlamaları Büyüyor - Son Dakika
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Diddy'nin Suçlamaları Büyüyor

Sean Combs, tanıkları etkilemeye çalışmaktan suçlanıyor. Mahkumları kullanarak aramalar yaptı.

17.11.2024 12:17
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ABD'de federal savcılar, "seks ticareti, adam kaçırma ve rüşvetle" suçlanan "Diddy" lakaplı Amerikalı rapçi Sean Combs'un, aleyhinde tanıklık edecek kişileri hapishaneden arayarak etkilemeye çalıştığını bildirdi.

CNN'in haberine göre, Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde (MDC) tutulan Combs'un, diğer mahkumların telefonlarını kullanarak rapçinin "aranabilecekler" listesinde olmayan birçok kişiyle iletişime geçtiği belirtildi.

Savcılarca dava dosyasına eklenen yeni suçlamada Combs'un, dinlemeye takılmamak için para karşılığında 8 mahkumun telefonlarını kullandığı, konuştuğu kişilere görüşme yasağı listesinde bulunan şahısları bağlatarak üçlü görüşmeler yaptığı belirtildi.

Combs'un görüşmelerinde davada aleyhine tanıklık yapacak kişileri de arayarak tehdit ettiğini kaydeden savcılar, "Davalı, MDC'de tutulduğu süre boyunca yasalara aykırı şekilde tanıkları etkilemeyi sürdürmüş ve davanın işleyişine zarar verecek davranışlarda bulunmuştur." görüşünü paylaştı.

Savcılar, ayrıca Combs'un üçüncü şahıslar aracılığıyla sosyal medyada platformlarında, davada jüri üyesi olarak seçilecek kişilerin güvenilirliğini lekelemeye yönelik girişimlerde bulunduğu suçlamasını yöneltti.

Daha önce kefaletle serbest kalma talebi, "davanın tanıklarını etkileme ihtimali" gerekçesiyle 3 kez reddedilen Combs, gelecek hafta yeni bir "kefaletle serbest kalma teklifi"yle hakim karşısına çıkacak.

Diddy'nin "kirli geçmişi"

"Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlar hakkında "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Amerikalı yapımcı ve rapçinin davaları, 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.

Kaynak: AA

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