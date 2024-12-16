Didier Reynders'a Kara Para Soruşturması - Son Dakika
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Didier Reynders'a Kara Para Soruşturması

AB Komisyonu eski üyesi Reynders, şans oyunları aracılığıyla kara para aklama iddialarıyla sorgulandı.

16.12.2024 12:49
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun eski adaletten sorumlu üyesi Belçikalı siyasetçi Didier Reynders'ın şans oyunları aracılığıyla kara para akladığı şüphesiyle başlatılan soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Belçika'da Fransızca yayın yapan RTL medya kuruluşunun haberine göre, hem Milli Piyango hem de Mali Bilgi İşlem Birimi (CTIF), şans oyunları vasıtasıyla kara para akladığı şüphesiyle Reynders hakkında ihbarda bulundu.

Milli Piyango 2021'de satış noktalarından birinde anormal derecede uzun bir süre boyunca aşırı yüksek sayıda elektronik bilet kullanımından şüphelendi ve durumu 2022'de federal savcılığa bildirdi.

Adalet ve Maliye Bakanlarının kontrolü altında bağımsız idari otorite olan CTIF ise 2023'ün sonlarına doğru, şüpheli işlemleri bildirmesi gereken kuruluşlardan birinden Reynders hakkında ihbar almasının akabinde iddiaları savcılığa iletti.

CTIF'in savcılığa gönderdiği dosyada Reynders hakkında 10 yıl öncesine giden suçlamalara ilişkin deliller ile Belçikalı siyasetçinin banka hesaplarında toplam 800 bin avro değerinde şüpheli para bulunduğu iddiası yer alıyor.

Ne olmuştu?

Polis, Reynders'in Belçika federal hükümetinde 2007- 2011 yıllarında üstlendiği Belçika Milli Piyango, Federal Holding ve Yatırım Şirketi ile Sigorta Şirketlerinden Sorumlu Bakanlığı döneminden itibaren 2023'e kadar şans oyunları aracılığıyla kara para akladığından şüpheleniyor.

Bu nedenle Belçikalı siyasetçi, AB Komisyonu'nun adaletten sorumlu üyeliği görevini devretmesinden 3 gün sonra 4 Aralık'ta sorguya alınmış ve birkaç kez evinde arama yapılmıştı.

Ancak iddia edilen suçların Reynders görevdeyken işlenmesi, yargılanmasının önünde engel teşkil ediyor.

Yargılanması için Reynders'in dokunulmazlığının Belçika Federal Parlamentosu Temsilciler Meclisi tarafından Reynders'ın dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor.

Reynders, 2019-2024 döneminde AB Komisyonu'nda adaletten sorumlu üye olarak, 1999'dan 2019'a kadar da sırasıyla federal hükümette maliye, dışişleri ve savunma bakanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Didier Reynders'a Kara Para Soruşturması - Son Dakika

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