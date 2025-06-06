Didim'de Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

(AYDIN)- Didim'de ilçe protokolü ile bayramlaşan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Hep birlikte, sevgiyle, saygıyla ve dayanışma içinde nice bayramlara ulaşmak dileğiyle. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.

Didim'de Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü bir araya geldi. Didim Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ve Didim Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay katıldı.

Törenin ardından konuşan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "İlçe protokolümüzle bir araya gelerek bayramlaştık, güzel Didim'imizin birlik ve beraberliğini bir kez daha hissettik. Hep birlikte, sevgiyle, saygıyla ve dayanışma içinde nice bayramlara ulaşmak dileğiyle. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdiklerinizle sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Didim ilçe protokolü, daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim Temsilciliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, protokol üyeleri gazilerin bayramını tek tek kutladı.