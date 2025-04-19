Dijital Bağımlılıkla Mücadele için Aile İlişkileri Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dijital Bağımlılıkla Mücadele için Aile İlişkileri Önemli

Dijital Bağımlılıkla Mücadele için Aile İlişkileri Önemli

YEDAM uzmanları, dijital bağımlılıkla mücadelede güçlü aile içi ilişkilerin önemini vurguladı.

19.04.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) görevli Klinik Psikolog Uğur Yıldız, aile içi ilişkilerin kuvvetli tutulmasının dijital bağımlılıkla mücadeleye önemli katkı sunduğunu belirtti.

Kentte 2021 yılında Sinop Yeşilay Şubesi bünyesinde faaliyete başlayan, tütün, uyuşturucu madde, alkol ve kumar bağımlılığına karşı vatandaşlara ücretsiz hizmet sunan YEDAM, dijital bağımlılığın toplumda yarattığı olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Çalışma kapsamında YEDAM'da görevli sosyal destek uzmanları ve psikologlar tarafından danışmanlık hizmeti sunulan bireylere, dijital bağımlılıkla mücadele edebilme yöntemleri de aktarılıyor.

Uzmanlar dijital bağımlılık şikayetiyle YEDAM'a başvuran bireylere ve yakınlarına özellikle aile içi ilişkilerini güçlü tutmaları tavsiyesinde bulunuyor.

YEDAM görevlisi Klinik Psikolog Uğur Yıldız, AA muhabirine, kentte 2021 yılından bu yana hizmet sunan YEDAM'ın farklı türlerdeki bağımlılıklarla mücadelesini de aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Gizlilik esasına göre verilen danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak isteyen tüm bireylerin gönül rahatlığıyla YEDAM'a başvuru yapabileceklerini anlatan Yıldız, uzman ekipler olarak onlara yardımcı olmaya hazır oldukları belirtti.

Gelişen teknolojiyle birlikte artık dünyadaki bağımlılık türlerinde de değişimler yaşandığını aktaran Yıldız, Türkiye'de de son yıllarda dijital ve kumar bağımlılığının artış gösterdiğini görebildiklerini dile getirdi.

Merkezlerine yapılan başvuruların da bu noktada kendilerine bazı veriler sunduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Dijital bağımlılığın bu kadar yaygın olmasının sebebinin artık her kişinin yaş fark etmeksizin akıllı telefonun yaygınlaşmasına ve insanların akıllı telefonlarını gündelik hayatlarının olmazsa olmaz bir parçası olarak görmelerine bağlayabiliriz. Bununla bağlantılı olarak kumar oynama türü de dijital bağımlılığın artmasıyla teknolojik ortama kaymış durumda. İnternet tabanlı telefonlar aracılığıyla kumar bağımlılığının da beraberinde bir yaygınlık gösterdiğini söyleyebiliriz."

Aile içi ilişkilerin kuvvetli tutulması öneriliyor

Uğur Yıldız, bağımlılıkla mücadelede türüne bakılmaksızın ilk atılması gereken adımın profesyonel bir destek almak olacağını dile getirdi.

Bireylerin aile içi etkinliklere katılımının azalması, sorumluluklarını yerine getirmemesi ve sosyal ilişkilerinin zayıflaması gibi davranış biçimlerinin bir soruna işaret ettiğine dikkati çeken Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Aile ortamında eğer sevgi, ilgi ve bilgi dediğimiz üç aşı eksik olmazsa bu bağımlılıkların azalacağını öngörebiliriz. Amerika'da yapılan bir çalışmada sadece ailelerin akşam vakitlerinde toplu şekilde akşam yemeği yemesinin depresyon ve anksiyeteyi ciddi şekilde azalttığı tespit edilmiştir. Aslında çok basit gördüğümüz aile içi ilişkinin kuvvetlendirilmesine yönelik yapılacak müdahalelerin kişinin ekranla ilgili süresini azaltacağını düşünüyoruz."

Ailelere çocuklarının ekranla olan ilişkilerini takip etmeleri tavsiyesinde de bulunan Yıldız, "Merkezlerimizin önemli avantajlarından biri de aslında şu, bazen bağımlılık dediğimizde dirençler söz konusu olabiliyor. Kişi bazen 'ben bağımlı değilim, ben de bir sorun yok' diyerek destek almayı reddedebiliyor. Bu süreçte aileden biri, 'hocam ben ne yapabilirim' diye sorular sorabiliyor. Bu durumda ise biz kişi dışı randevu dediğimiz sistemle aile bireylerinden birini bu süreci yönetebilmesi için uzmanlarımızla görüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uğur Yıldız, Eğitim, Sağlık, Güncel, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Bağımlılıkla Mücadele için Aile İlişkileri Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?
Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun rotası belli oldu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
Yeni sezonda uygulanacak TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
20:21 Anlaşma sağlandı Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig’de Anlaşma sağlandı! Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig'de
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:31 Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
18:44 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
18:29 Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 16:15:48. #7.13#
SON DAKİKA: Dijital Bağımlılıkla Mücadele için Aile İlişkileri Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement