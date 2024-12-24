Dijital Dergicilik Okulu Başvuruları Açıldı - Son Dakika
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Dijital Dergicilik Okulu Başvuruları Açıldı

Dijital Jenerasyon Derneği, genç yazar ve editörler için eğitim programına başvuruları aldı.

24.12.2024 15:18
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Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen Dijital Dergicilik Okuluna başvurular alınmaya başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce desteklenen projeye, genç yazar ve editör adayları başvurabilecek.

Projeye katılanlar, dijital yayıncılık alanında kapsamlı bir eğitim alarak kendi dergilerini yayımlayabilecek.

Okulda yazı yazma, tasarım, ekip çalışması ve içerik üretimi gibi konularda 192 saatlik çevrim içi eğitim sunuluyor.

Eğitime katılmaya hak kazananlar, 4 ay boyunca, alanında uzman eğitmenlerden mentorluk desteği alarak, editörlük, röportaj, tema hazırlama ve içerik tasarımı becerileri kazanabilecek.

Proje kapsamında bugüne kadar 800'den fazla dijital dergi yayınlandı

Projede bugüne kadar 1364 öğrenci doğrudan eğitim aldı. Genç yazar, şair ve çizerlerin eserleri, 800'den fazla dijital dergide okuyucuyla buluştu. Toplam 12 bin 800'den fazla sayfa dijital içerik üretildi.

Gençlerin hayal gücünü dijital dünyaya taşıyan bir platform olarak dikkati çeken proje, kağıt kullanımını sıfıra indiriyor, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yayıncılık anlayışını benimseyerek doğaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yüksek maliyetlere katlanmadan eserini yayınlama fırsatı sunan proje, eşitlikçi bir platform olma özelliği de taşıyor.

Projeye katılmak isteyenler, "www.dergicilikokulu.com" adresinden ücretsiz olarak başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dijital Dergicilik Okulu Başvuruları Açıldı - Son Dakika

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