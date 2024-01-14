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Dijital Dergicilik Okulu'na Başvurular Başladı - Son Dakika
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Dijital Dergicilik Okulu'na Başvurular Başladı

Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün desteklediği Dijital Dergicilik Okulu'na başvurular başladı. Genç yazar ve editör adaylarının başvurabileceği projede, katılımcılar kendi dijital dergilerini yayımlayabilecekler. Eğitimler sonucu gençler tarafından yayımlanan dergiler ücretsiz olarak incelenebiliyor.

Dijital Dergicilik Okulu\'na Başvurular Başladı
14.01.2024 - 14:13,
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Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün desteklediği Dijital Dergicilik Okulu'na başvurular başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genç yazar ve editör adaylarının başvurabileceği projede, katılımcılar kendi dijital dergilerini yayımlayabilecekler.

Dijital Dergicilik Okulu, düşünen, araştırma yapan, araştırma bulgularını harmanlayarak yeni değerler üreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Etkinlik ayrıca dijitalleşen çağda, gençlerin çağdaş geleneksel dergicilikten, dijital enstrümanları aktif kullanarak kendilerini ifade edebildikleri bir okul gibi yararlanmalarının yolunu açmayı amaçlıyor.

Dijital ortamda yapılacak eğitimlerle yeni editörler ve genel yayın yönetmenlerini kültür camiasına kazandırmak isteyen projeye, "dergicilikokulu.com" adresinden ücretsiz başvuru yapılabilecek.

Eğitimlere katılmaya hak kazananlar, 4 ay boyunca çevrim içi düzenlenecek 192 saatlik eğitimden geçerek, kendi dergilerini yayımlayabilecek.

Proje içerisinde katılımcılar editörlük, yazı yazma, toplama ve derleme, tasarım, röportaj, araştırma yapma, tema, dosya hazırlama, içerik tasnifi ve grup çalışmaları gerçekleştirecek. Atölyelerin yanı sıra genç yazar ekibiyle 7 gün 24 saat mentör desteği de sağlanacak.

Etkinlikte bugüne kadar verilen eğitimlerde 293 genç, editör unvanı kazanırken, 725 dijital dergi okurun beğenisine sunuldu. Eğitimler sonucu gençler tarafından yayımlanan dergiler "dergicilikokulu.com" adresinden ücretsiz olarak incelenebiliyor.

Kaynak: AA
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Kültür, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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