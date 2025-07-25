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Dijital Güvenlik için Ebeveyn Denetimi

Dijital Güvenlik için Ebeveyn Denetimi
25.07.2025 11:01
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Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarını dijital tehlikelere karşı bilinçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

PLATFORM bazlı ebeveyn denetim araçlarının etkin kullanımının çocukların dijital güvenliği açısından hayati önem taşıdığını söyleyen Yazılım Geliştirme Müdürü Tufan Kılıçaslan, aileleri dijital denetimi ertelememeleri konusunda uyardı. Kılıçaslan, "Çevrim içi risklere karşı çocuklara rehberlik edilmesi gerekiyor" dedi.

Ailelere çocuklarının dijital deneyimlerine aktif olarak katılarak, rehberlik etmelerini tavsiye eden Coding Event Software Solutions Kurucusu Tufan Kılıçaslan, "İnternetin ilk günlerinden bu yana ebeveynler, doktorlar ve araştırmacılar, bilgisayar aracılı iletişimlerin doğurduğu potansiyel riskler konusunda endişe duyuyor. 44 ülke ve bölgeyi kapsayan güncel veriler, Problemli Sosyal Medya Kullanımı (PSMU) ve siber zorbalığın yaygınlığında artış olduğunu gösteriyor. Türkiye gibi zorbalık oranlarının en yüksek olduğu ülkeler, siber zorbalıkta da benzer bir tabloya sahip" diye konuştu.

'PLATFORMLARLA ÇOCUKLARIN ÇEVRİM İÇİ DAVRANIŞLARI DAHA BİLİNÇLİ TAKİP EDİLEBİLİR'

İşletmeler ve girişimler için kullanıcı dostu dijital platformlar geliştiren, serbest ve sözleşmeli olarak teknik danışmanlık hizmetleri vererek dijital altyapıların optimizasyonuna ve yazılım sorunlarının çözümüne katkı sağladığını söyleyen Kılıçaslan, "Çevrim içi oyunlar, sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ve video içerik platformları derken çocuklar dijital dünyada her zamankinden daha fazla zaman geçiriyor. Dijitalleşen yaşam tarzı, beraberinde ciddi güvenlik risklerini de getiriyor. Ebeveynlerin yalnızca denetim araçlarını kullanmakla veya ekran süresi sınırlamaları ile yetinmemesi, çocuklarının dijital deneyimlerine aktif olarak katılarak onlara rehberlik etmeleri büyük önem taşıyor. Özellikle çocukların kendi yaşlarına uygun profillerle oturum açması, bu hesapların ebeveyn denetim sistemlerine bağlanmasının zorunlu hale gelmesi gerekiyor.

"Google Family Link, Apple Family Sharing ve Microsoft Family Safety gibi platform bazlı denetim araçlarının düzenli olarak kullanılması gerektiğine inanıyorum. Bu sistemler, ebeveynlerin çocuklarının çevrim içi davranışlarını daha bilinçli şekilde takip etmelerine olanak tanır. Akıllı televizyonlar ve oyun konsolları gibi ortak kullanılan akıllı cihazlarda çocuk profilleri oluşturarak bu cihazları daha güvenli hale getirmek de mümkün" dedi.

'EBEVEYN DENETİMİNDE SADECE YAŞ SINIRI YETERLİ DEĞİL'

Kılıçaslan, küresel düzeyde teknik yeterliliğini Institute of Electrical and Electronics Engineers'da Senior Member unvanını alarak kanıtladığını, aynı zamanda birçok ulusal ve uluslararası hackathon'da jüri üyeliği ve mentorluk görevleri üstlendiğini belirtti.

Kılıçaslan, "Dijital ortamlar, iletişim ve etkileşim için yeni yollar sunarak insanların çevrim içi ortamda mümkün olmayacak ilişkiler kurmasına ve deneyimler yaşamasına olanak tanıyor. Ebeveyn denetiminde yalnızca platform bazlı yaş sınırları koymak yeterli değil. Uygulama ve oyun içi sohbet filtreleri, içerik denetimleri ve kişisel güvenlik ayarları gibi araçların da aktif biçimde kullanılması gerekiyor. Platform geliştiricileri yalnızca teknik özellikler sunmakla kalmamalı, aynı zamanda çocuk güvenliği konusunda proaktif çözümler üretmeli. Geliştiricilerin, ebeveynlerin kolayca uygulayabileceği rehber sistemler tasarlaması ve oyun içi güvenlik çözümlerini kullanıcı dostu hale getirmesi şart. Bu noktada geliştiricilere önemli bir sorumluluk düşüyor. Ayrıca ebeveynler çocuklarıyla birlikte oyunlara katılarak dijital dünyayı beraber keşfedebilir. Böylece çocuklara sınır koymak yerine rehberlik ederek daha güvenli bir dijital deneyim oluşturulabilir" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARA, DİJİTAL ZORBALIĞA KARŞI VERMESİ GEREKEN TEPKİLER ÖĞRETİLMELİ'

Bankacılık sektöründe KOBİ'lere yönelik dijital televizyon projeleri ve gezici internet festivali gibi projelerde yazılım ekip liderliği yapan Tufan Kılıçaslan, teknolojinin yalnızca ürün geliştirmekten ibaret olmadığını, toplumsal faydayı önceleyen bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Çocuklarımızı dijital çağda yalnızca takip etmekle yetinmemeli, onları dijital tehditlere karşı bilinçlendirmeye ve eğitmeye de önem vermeliyiz. Çocuklara kişisel ve gizli bilgileri nasıl yöneteceklerini, kimlerle paylaşmamaları gerektiğini, dijital zorbalığa karşı nasıl tepki vereceklerini öğretmeliyiz. Bu yalnızca bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda dijital dünyada güçlü ve özgüvenli bireyler yetiştirmekle ilgili. Bu nedenle hem ailelerin hem de geliştiricilerin üzerine düşen ciddi sorumluluklar bulunuyor. Bu alanda atılan önemli adımlardan biri de Google'ın geliştirdiği Be Internet Awesome, yani "İnternette Harika Ol" adlı ücretsiz web platformu. Program, gizlilik, dijital ayak izi, çevrim içi zorbalıkla mücadele ve güvenli paylaşım gibi konuları eğlenceli içeriklerle çocuklara öğretmeyi amaçlıyor."

Kaynak: DHA

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