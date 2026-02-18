Dijital Oyun Düzenlemesi İçin İlk Adımlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital Oyun Düzenlemesi İçin İlk Adımlar

18.02.2026 00:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yardımcısı Sayan, dijital oyunların düzenlemesi için sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, oyun içerik üreticileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek dijital oyunlara ilişkin hazırlanan düzenleme taslağını değerlendirdiklerini bildirdi.

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Oyun içerik üreticileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, dijital oyun ekosistemine yönelik hazırladığımız düzenleme taslağını ele aldık. 5651 sayılı Kanun kapsamında Dijital oyunlara ilişkin net tanımların yapılması, oyun sağlayıcı ve dağıtıcıların sorumluluklarının açık biçimde belirlenmesi, yaş kriterlerine göre derecelendirme yapılması, ebeveyn kontrol mekanizmalarının etkin hale getirilmesi öncelikli başlıklarımız arasında yer alıyor."

Yurt dışı kaynaklı büyük platformlar için; Temsilci bulundurma zorunluluğu, ebeveyn kontrol araçları sunma ve uyumsuzluk hallerinde uygulanacak yaptırımlar bu çerçevenin önemli unsurları. Bu süreci istişare içinde, ortak aklı esas alan dengeli bir yaklaşımla yürütmek istiyoruz. Çocuklarımızı koruyan ve kullanıcı haklarını güvence altına alan şeffaf, denetlenebilir ve hukuki muhatabı net bir dijital oyun piyasası oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Güncel, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Oyun Düzenlemesi İçin İlk Adımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

00:24
Fahrettin Koca’nın paylaşımı Meloni’nin hoşuna gitmeyecek
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek
23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 02:05:36. #7.11#
SON DAKİKA: Dijital Oyun Düzenlemesi İçin İlk Adımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.