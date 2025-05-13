Dijital Teknolojiler Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması'na başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) yürütücülüğünde gerçekleştirilen Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması, üretim süreçlerinde dijitalleşmenin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Yarışma kapsamında, üretim, planlama, stok takip, tedarik, pazarlama, yönetim ve karar destek, lojistik ve enerji kullanımı gibi alanlarda verimlilik, kalite, hız ve esneklik artışı sağlanması, böylece Türkiye'nin küresel rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda bu süreçte ihtiyaç duyulan dijital teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi teşvik ediliyor.

Yarışmanın bu yılki odak konusu ise fabrika içi lojistikte veya depolarda kullanılabilecek, belirli yükleri taşıyabilen ve otonom şekilde hareket eden güdümlü robotlar oldu.

Yarışmacılardan, endüstriyel robot teknolojilerine katkı sağlayacak, yenilikçi ve işlevsel çözümler geliştirmeleri bekleniyor.

Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması, katılımcıların eğitim seviyelerine göre temel seviye ve ileri seviye olmak üzere iki ayrı kategoride düzenleniyor. Katılımcılar, teknik yeterlilik formu, proje detay raporu, hareket ve kabiliyet videosu aşamalarından geçerek finale yükselecek.

Son başvuru tarihi 16 Mayıs olan yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise (açık öğretim dahil) ve üniversite öğrencileri (lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil) ile mezunlar katılabiliyor. Katılım en az 3, en fazla 15 kişilik takımlar halinde yapılabiliyor.

Yarışmada temel seviye kategorisinin birincisi 150 bin lira, ikincisi 120 bin lira, üçüncüsü 100 bin lira ödüle hak kazanırken, ileri seviye kategorisinin birincisi 200 bin lira, ikincisi 150 bin lira, üçüncüsü de 120 bin lira kazanacak.