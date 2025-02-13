Dijital Vatandaşlık Eğitimi Projesi - Son Dakika
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Dijital Vatandaşlık Eğitimi Projesi

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 60 bin öğretmene ulaştıklarını ve 2025 için 117 etkinlik planlandığını açıkladı.

13.02.2025 11:17
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dijital Vatandaşlık Eğitimi Projesi kapsamında teknoloji bağımlılığı ve bilinçli internet kullanımı konularında çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Dijital Vatandaşlık Eğitimi" kursu ile yaklaşık 60 bin öğretmene ulaşıldığını ve 2025 yılı için 117 etkinlik planlandığını bildirdi.

Tekin, Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal'ın, çocukların dijital ortamlardaki zararlı içeriklerden korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, EBA Akademi Platformu ve Dijital Vatandaşlık Eğitimi projeleri ile öğrenci ve velilerin teknoloji bağımlılığı ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, medya okuryazarlığı konularında bilinçli kullanıcılar olmaları ve farkındalıklarını artırmaya yönelik faaliyetlerin devam ettiğini bildirdi.

Dijital Vatandaşlık Eğitimi Projesi kapsamında her bölgeden seçilen proje okulları koordinasyonunda; teknoloji bağımlılığı ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, medya okuryazarlığı konularında öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilinçlendirme atölyeleri, seminerleri, yarışmalar ve paneller düzenlendiğini anlatan Tekin, "Öğretmen Bilişim Ağı platformunda hazırladığımız 'Dijital Vatandaşlık Eğitimi' kursu ile yaklaşık 60 bin öğretmene ulaşılmıştır. 2025 yılı için ise 117 etkinlik planlanmıştır." bilgisini verdi.

Çocukların bilinçli dijital okuryazar olabilmeleri için çalışmalar yürütülüyor

Bakan Tekin, çocukların teknoloji kullanımını kontrol altına almaktan ziyade bilinçli dijital okuryazar olabilmeleri için çeşitli çalışmalar yürütüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde de yer alan okuryazarlık becerilerinin, bütüncül modelde okul öncesinden başlanarak sarmal bir yapı içerisinde kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu okuryazarlık becerilerinden olan 'Dijital Okuryazarlık' ile çocukların ağ tabanlı bir ortamda bilgiye ulaşma, bilgiyi anlama, kullanma, yorumlama, değerlendirme; bilgi üretme, dijital ortamlarda mahremiyetine özen gösterme ve e-güvenlik önlemleri alarak dijital araçlarla amacına uygun iş yapma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Vatandaşlık Eğitimi Projesi - Son Dakika

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