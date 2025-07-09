Dilan ve Engin Polat'a Hapis İstemi - Son Dakika
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Dilan ve Engin Polat'a Hapis İstemi

09.07.2025 14:52
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Dilan ve Engin Polat'ın 3 suçtan toplam 40 yıl hapis cezası isteniyor, kayyum denetimi devam ediyor.

Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 28 sanık hakkında açılan davada, şirketlerin yönetimi kayyumdan alınarak, kayyumun sadece denetimde olmasına karar verdi.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün'ün de aralarında bulunduğu bir kısım sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenen gizli tanık Mert, sanık Engin Polat'ın, yasa dışı bahis iddialarıyla gündeme gelen Derkan Başer ile iş yaptığına şahit olduğunu söyledi.

Engin Polat ise tanığın beyanına katılmadığını ifade ederek, iftira olduğunu savundu.

Sanık avukatları, mahkemeden tedbir kararlarının kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dava konusu şirketler üzerindeki kayyum kararını kaldırarak, kayyumun denetimde olmasına hükmetti.

Snıkların mal varlığı üzerindeki tedbirin devamına, 1. ve 2. dereceden akrabalarının mal varlıklarının üzerindeki tedbir kararının ise kaldırılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 12 Kasım'a erteledi.

Ne olmuştu?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, 14 Haziran 2024'teki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliye edilmesine karar vermişti.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, 19 Ağustos'ta Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu. Bu kapsamda Dilan Polat'ın tahliyesi kararlaştırılmıştı.

Davanın ilk celsesinde ise Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu tüm tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.

Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma kapsamına alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapsi isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dilan ve Engin Polat'a Hapis İstemi - Son Dakika

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