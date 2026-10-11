Dilek Kaya İmamoğlu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajı yayımladı - Son Dakika
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Dilek Kaya İmamoğlu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajı yayımladı

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Dilek Kaya İmamoğlu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajı yayımladı
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Dilek Kaya İmamoğlu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. İmamoğlu, kız çocuklarının seslerinin duyulduğu, haklarının güvence altına alındığı ve hayallerinin büyütüldüğü bir gelecek için mücadele ettiklerini belirterek günü kutladı.

(ANKARA) - Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Kız çocuklarının seslerinin duyulduğu, haklarının güvence altına alındığı, hayallerinin büyütüldüğü, umutlarının özgürce yeşerdiği bir gelecek için mücadele ediyoruz" dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Kız çocuklarının seslerinin duyulduğu, haklarının güvence altına alındığı, hayallerinin büyütüldüğü, umutlarının özgürce yeşerdiği bir gelecek için mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki kız çocuklarının eşit fırsatlarla büyüyebildiği bir dünya, hepimiz için daha adil ve aydınlık bir gelecektir. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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