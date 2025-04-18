Dilovası'nda Yeni Başkan Türker

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Türker, olağan kongrede yeniden başkanlığa seçildi.

Gebze Muallimköy Öğretmenevi'nde yapılan olağan kongre, divan oluşumunun ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

Konuşmaların ardından üyeler, oy kullandı.

Nihat Öner ile aday olarak seçime giren Türker, 137 oyla yeniden başkan seçildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Türker, sanayicilerle Dilovası'nı daha da iyi hale getirmenin gayretinde olacaklarını söyledi.

Karamürsel'de kanser farkındalık etkinliği düzenledi

Karamürsel'de İlçe Sağlık Müdürlüğünce kanser farkındalık etkinliği düzenledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "Kansere Söyleyecek Sözüm Var" etkinliği kapsamında kurulan stantlarda vatandaşlar bilgilendirildi.

Etkinlikte, farkındalık oluşturmak için kansere karşı sözler yazan sağlıkçılar ve vatandaşlar kağıtları ağaçlara astı.

Etkinliğe, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İlçe Sağlık Müdürü Musa Çallı, STK temsilcileri, daire amirleri, doktorlar, sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.