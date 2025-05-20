1744 rakımlı Dinek Dağı'nda 19 Mayıs coşkusu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 19 Mayıs coşkusu, 1744 rakımlı Dinek Dağı'nda düzenlenen fener alayı yürüyüşüyle devam etti. Etkinliğe katılan vatandaşlar, yürüyüşün ardından düzenlenen gençlik konseriyle doyasıya eğlendi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Dinek Dağı'nda "fener alayı" yürüyüşü düzenlendi. Meşaleler eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşün ardından alanda kurulan sahnede gençlik konseri gerçekleştirildi. Katılımcılar, müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "19 Mayıs'ı coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz. Dinek Dağı'ndayız; müthiş bir kalabalık ve heyecan var. Bu anlamlı günü hemşehrilerimizle birlikte kutlamaktan gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Başak Erşahin, "19 Mayıs; coşkuyu, içimizdeki gençliği, Atatürk'ü ve Cumhuriyeti ifade ediyor." sözleriyle duygularını dile getirdi. Ümit Coşaner ise, "Bugünün çocukları, yarının gençleri. 19 Mayıs geleceğimizi ifade ediyor. Çocuklarımla ilk kez geldim, çok memnun kaldım." dedi. Çınar Talha Başçoban da, "Bu programı hazırlayan herkese ve Başkanımıza çok teşekkür ederim. Programdan çok hoşlandım." ifadelerini kullandı.

Kutlamalar, gece geç saatlere kadar süren etkinliklerle sona erdi. Katılımcılara da belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.