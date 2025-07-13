Burdur'un Altınyayla (Dirmil) ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu.
İlçe merkezinde bulunan güreş sahasında düzenlenen yarışmada, farklı kategorilerde 32 güreşçi yarıştı.
Güreşlerin sonunda Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden Orhan Okulu altın kemerin sahibi oldu.
Altın kemeri Okulu'ya, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan takdim ederek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve Güreş Ağası Yasin Örskan'a teşekkülerini sundu.
Etkinliğe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Dirmil Yağlı Güreşlerinde Başpehlivan Orhan Okulu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?