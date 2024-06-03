Dışişleri Bakanı Fidan, Çin'de Chen ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Çin'de Chen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirdi ve Çin Komünist Partisi yetkilisi Chen Wenqing ile bir araya geldi. Fidan, ziyaret çerçevesinde Çin-Küreselleşme Merkezi'nde konuşma yaptı.

03.06.2024 15:55
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- Dışişleri Bakanı Fidan, Çin'de

Fidan, Çin Komünist Partisi yetkilisi Chen ile görüştü

PEKİN - Çin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirmek için Çin'in başkenti Pekin'e geldi. Bakan Fidan ziyareti çerçevesinde, Çin ve Küreselleşme Merkezi (Center for China and Globalization) adlı düşünce kuruluşunda "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri" üzerine konuşma yaptı. Fidan, sonrasında Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA

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