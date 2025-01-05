Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti İl Kongresi için gittiği Niğde'de, şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile sohbet etti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın, AK Parti İl Kongresi'ne katılmak için gittiği Niğde'de, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile görüştüğünü paylaştı.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Fidan, Niğde'de şehit Ömer Halisdemir'in babasıyla görüştü - Son Dakika
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