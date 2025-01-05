Dışişleri Bakanı Fidan, Niğde'de şehit Ömer Halisdemir'in babasıyla görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti İl Kongresi için gittiği Niğde'de, şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile sohbet etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın, AK Parti İl Kongresi'ne katılmak için gittiği Niğde'de, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile görüştüğünü paylaştı.