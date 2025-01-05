Fidan'dan Şehit Halisdemir'in Babasıyla Ziyaret - Son Dakika
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Fidan'dan Şehit Halisdemir'in Babasıyla Ziyaret

Fidan\'dan Şehit Halisdemir\'in Babasıyla Ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti İl Kongresi için gittiği Niğde'de, şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile sohbet etti.

05.01.2025 22:46
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti İl Kongresi için gittiği Niğde'de, şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile sohbet etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın, AK Parti İl Kongresi'ne katılmak için gittiği Niğde'de, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile görüştüğünü aktardı.

Bakan Fidan da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiğini belirtti.

Fidan paylaşımında, "Bugün, 15 Temmuz darbe girişiminde ihanet şebekesine geçit vermeyen kahramanımız Ömer Halisdemir'in kabrini, şehidimizin kıymetli babası Hasan Hüseyin amcamızla birlikte ziyaret ettik. Rabb'im, vatan uğruna canlarını feda eden yiğitlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Bıraktıkları kutsal emaneti muhafaza etmeyi bizlere nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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