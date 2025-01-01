Dışişleri Bakanlığı'ndan New Orleans Saldırısına Tepki

Güncel

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD'nin New Orleans Şehrindeki saldırı hakkında, "Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasından ABD'nin New Orleans şehrindeki saldırıya ilişkin olarak yazılı bir açaklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin New Orleans şehrinde yaşanan saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Saldırının nedeninin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve muhtemel sorumluların adalet önünde hesap vermesini temenni ediyoruz."