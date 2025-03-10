DİSK-AR: Emekli Bayram İkramiyesi Yetersiz - Son Dakika
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DİSK-AR: Emekli Bayram İkramiyesi Yetersiz

DİSK-AR, emekli bayram ikramiyesinin en az 13.793 TL olması gerektiğini belirtti.

10.03.2025 23:10
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(ANKARA) - DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), emekli bayram ikramiyesi konusunda değerlendirme paylaştı. Yapılan paylaşımda 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesinin yetersiz olduğu vurgulanırken, ikramiyenin en az 13 bin 793 TL olması gerektiği vurgulandı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması ile Cumhurbaşkanı ve emekli Cumhurbaşkanlarının maaş zamlarını düzenleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Güler'in bu açıklaması sonrası DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), emekli bayram ikramiyesi konusunda değerlendirme yaptı. Yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını öngören kanun teklifi AKP grubu tarafından Meclise sunuldu. İkramiye sadece 1.000 TL (yüzde 33) arttı. Oysa emekli bayram ikramiyesinin en az 13 bin 793 TL olması gerekiyordu. Çünkü emekli bayram ikramiyesi 2018'de asgari ücretin yüzde 62'sine karşılık geliyordu. Bu oranın korunması için ikramiyenin 13 bin 793 TL olması lazım. İkramiye 2025'te 4 bin TL olunca asgari ücretin yüzde 18'ine geriledi. Emeklinin iki bayramda toplam ikramiye kaybı 19 bin 586 TL oldu."

Kaynak: ANKA

Bayram İkramiyesi, AK Parti, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİSK-AR: Emekli Bayram İkramiyesi Yetersiz - Son Dakika

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