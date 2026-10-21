DİSK temsilcisi Arslanoğlu, Halk TV mitinginde kayyım ve tutuklamaları protesto etti - Son Dakika
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DİSK temsilcisi Arslanoğlu, Halk TV mitinginde kayyım ve tutuklamaları protesto etti

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DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, Halk TV Dayanışma Mitingi'nde kayyım atamalarına ve gazetecilerin tutuklanmasına tepki gösterdi. Arslanoğlu, basına yönelik baskıların halkın haber alma hakkını hedef aldığını söyledi.

(İSTANBUL) - DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, Halk TV Dayanışma Mitingi'nde yaptığı konuşmada, kayyım atamalarına ve gazetecilerin tutuklanmasına tepki göstererek, basına yönelik baskıların halkın haber alma hakkını hedef aldığını söyledi. Arslanoğlu, "Kalemleri kıramayacak, gerçeklerin sesini kısamayacaksınız. Halkın haber alma hakkı, emeğimiz, ekmeğimiz kadar kutsaldır" dedi.

YENİ Parti'nin çağrısıyla, kayyım atanan ve yayınları durdurulan Halk TV'nin İstanbul stüdyosu önünde Halk TV Dayanışma Mitingi yapılıyor.

DİSK, KESK, TMMOB, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adına açıklamayı DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu yaptı. Arslanoğlu, şöyle konuştu:

"Halk TV'ye el koyanlar, TELE1'e el koyanlar; Tuğba Tekerek'i, Murat Ağırel'i, İsmail Arı'yı, Ali Tarakçı'yı, Selahattin'i, Fatih'i, Hasan'ı, Şaban'ı, Mustafa Balcı'yı, Derya'yı, Erdal Süsem'i, Erol Zavar'ı, Hatice'yi, İrem'i, Merdan Yanardağ'ı, Mustafa Gök'ü, Nadiye Gürbüz'ü, Sami Tunca'yı tutuklayanlar; sesimizin kısılacağını sananlar, bu toprakların yetiştirdiği Yaşar Kemal'i hiç okumamış, Köroğlu Destanı'nı hiç dinlememiş. Bolu Beyi'ne meydanı dar eden Köroğlu sadece bir destan kahramanı değil. İnce Memed'ler sadece kitaplarda kalmaz. Bilmiyorlar ki her haksızlığa karşı duran, 'Yeter artık' diyen yürek, Toroslar'dan yükselen bir adalet çığlığıdır. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir, yollar bizimdir, eller bizimdir.

"HALK TV SUSARSA YALAN, TALAN, VURGUN VE SOYGUN DÜZENİ KARANLIKTA KALACAK"

Şehirlerimizin sokaklarında bugün milyonlarca genç işsizlikle boğuşuyor. Eğitim sistemini yapboz tahtasına çevirenler, MESEM'lerde fidan gibi çocuklarımızı, evlatlarımızı canından ediyor. İş cinayetleri bir kaza değildir, yaşadıklarımız bir kader değildir; gözünü kar hırsı bürümüş vahşi kapitalizmin ta kendisidir. İliç'ten Soma'ya, madenlerimizde yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi talan edenler, doğamızı zehirleyenler, iş cinayetleriyle aramızdan aldıkları her bir canın hesabını vermemek için bugün basını susturmak istiyorlar.

Fon vurgunlarıyla, imar ve rant vurgunlarıyla, vergi aflarıyla, kur korumalı talanlarla cebimizdeki son kuruşu çalanlar; emekliyi, emekçiyi açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edenler çok iyi biliyorlar ki Halk TV susarsa MESEM'deki çocuk işçinin çığlığı, ilkokuldan üniversiteye dert küpüne dönmüş öğrencilerin sesi duyulmayacak. Halk TV susarsa iş cinayetlerine kurban verdiklerimizin, haksız şekilde işten atılan emekçinin, açlık sınırında yaşayan emekçinin, emeklinin, çiftçinin, halkın sesi duyulmayacak. Halk TV susarsa yalan, talan, vurgun ve soygun düzeni karanlıkta kalacak, halk olanları duymayacak.

Basını ve basın mensuplarını hedef alıyorlar çünkü hırsızın en büyük korkusu, karanlığa tutulan fenerdir. Ama unuttukları bir şey var. Sevgili Zülfü Livaneli'nin o güzel şarkısında dediği gibi, 'Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey.' ve biz bu memleketi çok seviyoruz. Biz bu ülkenin dağını, taşını, işçisini, emeklisini, gencini çok seviyoruz. Biz bitti demeden bu kavga bitmez. Örgütlenme hakkımızı elimizden alamayacaksınız. Gençlerimizin geleceğini çalamayacaksınız. Kalemleri kıramayacak, gerçeklerin sesini kısamayacaksınız. Halkın haber alma hakkı, emeğimiz, ekmeğimiz kadar kutsaldır. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. "

Kaynak: ANKA
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