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DİSKİ, donma riskine karşı önlem alınması konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika
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DİSKİ, donma riskine karşı önlem alınması konusunda uyarıda bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, soğuk hava nedeniyle su saatlerini dona karşı korumaları konusunda uyarıda bulundu. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, su sayaçlarının donma riskine karşı vatandaşların önlem alması gerektiğini belirtti. Sayaçların ve su borularının hava ile temas eden açık bölümlerinin kaplanması gerektiğini aktaran Tutşi, donan sayaç ve su borularına ateş veya sıcak su ile müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı.

DİSKİ, donma riskine karşı önlem alınması konusunda uyarıda bulundu
26.01.2024 - 15:27,
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, soğuk hava nedeniyle su saatlerini dona karşı korumaları konusunda uyarıda bulundu.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, yaptığı açıklamada, su sayaçlarının donma riskine karşı vatandaşların önlem alması gerektiğini belirtti.

Aşırı soğukların sayaç ve su borularına zarar verebileceğini kaydeden Tutşi, sayaçların ve su borularının hava ile temas eden açık bölümlerinin cam yünü, bez parçası, talaş ya da boru kılıfı gibi malzemelerle kaplanması gerektiğini aktardı.

Abonelerin, site ve apartman yöneticilerinin koruyucu önlemler almaları konusunda uyarıda bulanan Tutşi, şunları kaydetti:

"Bazı abonelerimiz donan sayaç ve su borularına ateş veya sıcak su ile müdahale etmektedir. Bu durum sayaç ve su borularına zarar vererek kullanılmaz hale getiriyor. Donan sayaç ve su borularına kesinlikle bu şekilde müdahale edilmemelidir. Donma sonucu patlayan sayaçtan akan su, diğer sayaçların donmasına neden olmaktadır. Bu durumda suyun vanadan kapatılarak kesilmesi ve vakit kaybetmeden ALO 153'e başvurmaları gerekir."

Kaynak: AA
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