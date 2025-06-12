Disney ve Universal, Midjourney'e Dava Açtı

ABD merkezli Disney ve Universal stüdyoları, telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yapay zeka görsel oluşturma aracı Midjourney'e dava açtı.

CNN'in haberine göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki federal mahkemede açılan davanın dilekçesinde, Midjourney'in Disney ve Universal stüdyolarına ait Star Wars (Yıldız Savaşları) ve Minionlar da dahil çok sayıda ünlü filmin karakterlerinin görsellerini "izinsiz şekilde kopyaladığı" iddia edildi.

Midjourney'nin "dipsiz bir intihal kuyusu" şeklinde nitelendirildiği dava dilekçesinde, "Korsanlık korsanlıktır ve ihlal eden bir görüntü ya da videonun yapay zeka veya başka bir teknoloji ile yapılmış olması onu daha az ihlal edici yapmaz." ifadeleri kullanıldı.

Dilekçede, Disney ve Universal'ın daha önce Midjourney'den söz konusu ihlalleri durdurmasını ya da kullanıcıların telifli karakterler içeren görseller üretmesini önleyecek teknolojiler geliştirmesini talep ettiği, ancak şirketin bu talepleri göz ardı ettiği kaydedildi.

Dava kapsamında Disney ve Universal, telif hakkı ihlal edilen her eser için 150 bin dolara kadar tazminat ve yapay zeka aracının gelecekte telif hakkı ihlali yapmasının engellenmesini talep etti.

Midjourney'den davayla ilgili henüz açıklama yapılmazken, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) David Holz, kullanıcılarla yaptığı haftalık görüşmede konuya ilişkin sorulan bir soruya, "Devam eden hukuki süreçler hakkında konuşamam çünkü dünya o kadar rahat değil ancak bence Midjourney çok uzun süre var olmaya devam edecek. Bence herkes bizim buralarda olmamızı istiyor." yanıtını verdi.

Yapay zeka şirketlerinin eğlence sektörüne girmeye çalıştığı bir dönemde açılan bu dava, Disney ve Universal gibi büyük Hollywood stüdyolarının, yapay zeka teknolojisi geliştiren bir şirkete karşı açtığı ilk telif hakkı davası oldu.