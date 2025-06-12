Disney ve Universal, Midjourney'e Dava Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Disney ve Universal, Midjourney'e Dava Açtı

12.06.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Disney ve Universal, Midjourney'in telif haklarını ihlal ettiğini iddia ederek dava açtı.

ABD merkezli Disney ve Universal stüdyoları, telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yapay zeka görsel oluşturma aracı Midjourney'e dava açtı.

CNN'in haberine göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki federal mahkemede açılan davanın dilekçesinde, Midjourney'in Disney ve Universal stüdyolarına ait Star Wars (Yıldız Savaşları) ve Minionlar da dahil çok sayıda ünlü filmin karakterlerinin görsellerini "izinsiz şekilde kopyaladığı" iddia edildi.

Midjourney'nin "dipsiz bir intihal kuyusu" şeklinde nitelendirildiği dava dilekçesinde, "Korsanlık korsanlıktır ve ihlal eden bir görüntü ya da videonun yapay zeka veya başka bir teknoloji ile yapılmış olması onu daha az ihlal edici yapmaz." ifadeleri kullanıldı.

Dilekçede, Disney ve Universal'ın daha önce Midjourney'den söz konusu ihlalleri durdurmasını ya da kullanıcıların telifli karakterler içeren görseller üretmesini önleyecek teknolojiler geliştirmesini talep ettiği, ancak şirketin bu talepleri göz ardı ettiği kaydedildi.

Dava kapsamında Disney ve Universal, telif hakkı ihlal edilen her eser için 150 bin dolara kadar tazminat ve yapay zeka aracının gelecekte telif hakkı ihlali yapmasının engellenmesini talep etti.

Midjourney'den davayla ilgili henüz açıklama yapılmazken, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) David Holz, kullanıcılarla yaptığı haftalık görüşmede konuya ilişkin sorulan bir soruya, "Devam eden hukuki süreçler hakkında konuşamam çünkü dünya o kadar rahat değil ancak bence Midjourney çok uzun süre var olmaya devam edecek. Bence herkes bizim buralarda olmamızı istiyor." yanıtını verdi.

Yapay zeka şirketlerinin eğlence sektörüne girmeye çalıştığı bir dönemde açılan bu dava, Disney ve Universal gibi büyük Hollywood stüdyolarının, yapay zeka teknolojisi geliştiren bir şirkete karşı açtığı ilk telif hakkı davası oldu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Universal, Teknoloji, Güncel, Sinema, Sanat, Hukuk, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Disney ve Universal, Midjourney'e Dava Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkını emniyet kemeriyle boğarak öldürmüştü Yargıtay hapis cezasını bozdu Yasak aşkını emniyet kemeriyle boğarak öldürmüştü! Yargıtay hapis cezasını bozdu
Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı
44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar 44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar
Bunu kimse tahmin edemezdi Osimhen’den Napoli’ye şok tehdit Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı
Yüz ifadesine dikkat Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi
Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek Osimhen'in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek
Haluk Şentürk’ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu Haluk Şentürk'ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı

11:02
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
10:48
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek
10:45
ABD’den vatandaşlarına uyarı: Irak’a seyahat etmeyin
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin
09:51
İstanbul’da gündüz vakti fuhuş pazarlığı Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi
İstanbul'da gündüz vakti fuhuş pazarlığı! Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi
16:37
Beşiktaş, Osayi’den sonra Fenerbahçe’nin bir yıldızını daha istiyor
Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor
16:12
Başörtülü kadın alınmadı denmişti Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
Başörtülü kadın alınmadı denmişti! Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
16:07
Dünya futbolu şokta 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
16:04
Burcu Özberk, Bali’deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
15:45
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
15:36
ABD’de CNN muhabiri protestolar sırasında can yayında gözaltına alındı
ABD'de CNN muhabiri protestolar sırasında can yayında gözaltına alındı
15:21
El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı
El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 11:37:13. #7.13#
SON DAKİKA: Disney ve Universal, Midjourney'e Dava Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.