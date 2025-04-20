DİTİB Fransa 2. Gençlik Zirvesi Paris'te Gerçekleşti - Son Dakika
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DİTİB Fransa 2. Gençlik Zirvesi Paris'te Gerçekleşti

DİTİB'in düzenlediği zirvede gençler ilham verici isimlerle buluştu, kimlik inşası tartışıldı.

20.04.2025 00:41
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fransa'nın 2. Gençlik Zirvesi Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi.

Paris'te "İlham" temasıyla düzenlenen DİTİB Fransa'nın 2. Gençlik Zirvesi kapsamında farklı alanlarda ilham veren isimler ülkenin dört bir yanından gelen gençlerle buluştu.

Zirveye, DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, yazar ve psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik Strik, aktör Reshad Strik, doktor Yavuz Coşkun, mühendis Büşra Duran, din görevlisi Ahmet Latif Dönder'in yanı sıra Fransa'nın farklı kentlerinden yaklaşık 650 genç katıldı.

Zirvenin açılışında konuşan DİTİB Fransa Din Hizmetleri Müşaviri Demirtaş, gençlerin kimlik inşası sürecinde böyle programların önemine dikkati çekerek, "Gençlik, geleceği inşa eden bir köprüdür. Onların doğru rehberliklerle buluşması için bu tür zirveleri sürdüreceğiz." dedi.

Yazar Sayar, insan olmanın erdem, bilinç ve gönül zenginliğiyle mümkün olduğunu vurgulayarak, "Yaşamdaki tüm tercihlerinizi sizi ideal insana yakınlaştıran yönde kullanın. İyiliğe ve anlamlı ilişkilere yönelin." ifadesini kullandı.

Gençlere çok okumayı, farklı kültürleri tanımayı ve gönül zenginliğini artıracak eylemler içinde olmayı tavsiye eden Sayar, kimlik arayışında olan bireylerin önce kendi iç seslerine kulak vermeleri gerektiğini belirtti.

Sayar, "Her insan bir oluş halindedir. Gençler de bu oluş sürecinde kendi hikayelerini keşfetmeli, derinleşmeli ve nitelikli ilişkiler kurmayı öğrenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin zamanlarını verimli değerlendirmelerinin önemini vurgulayan Sayar, "Kısa erimli hevesler değil; kalıcı, anlamlı ve sizi dönüştüren uğraşlar peşinde olun. Zamanınız dar, dikkatiniz kısıtlı. Her saniyenizi geleceğinizi inşa edecek şekilde kullanın." diye konuştu.

"İlham Veren Hayatlar" paneli

Zirve kapsamında düzenlenen "İlham Veren Hayatlar" panelinde konuşan doktor Coşkun, mühendis Duran ve din görevlisi Dönder, kendi yaşam öykülerini paylaşarak gençlere çalışma azmi ve kararlılıkla birçok şeyin başarılabileceğini anlattı.

Aktör Reshad Strik ve Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik Strik, uluslararası yardım faaliyetlerinden Avrupa'daki din kültürüne kadar uzanan geniş bir konu yelpazesini ele alan bir söyleşi gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DİTİB Fransa 2. Gençlik Zirvesi Paris'te Gerçekleşti - Son Dakika

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