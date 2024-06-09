Divriği'de Sağanak Sele Neden Oldu

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SİVAS'ın Divriği ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Park halindeki araçlar su altında kaldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar, aniden yükselen su birikintilerinin içinde ilerlemekte güçlük çekerken, park halindeki araçlar ise su altında kaldı. Birçok ev ve iş yerinde su baskınlarının olduğu ilçede, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken çamur birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.