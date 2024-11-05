Dixville Notch'ta Seçim Başladı: Harris ve Trump Eşit Oy Aldı

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(ANKARA) - ABD'de Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, geleneksel olarak sandıkların ilk açıldığı yer olan Dixville Notch'ta üçer oy aldı.

ABD'nin New Hampshire eyaletinin kuzeyinde yer alan küçük bir kasaba olan Dixville Notch'taki altı kayıtlı seçmen oyunu kullandı. Kayıtlı seçmenlerin tümünün oy kullandığı ve oyların sayıldığı kasabada, Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump üçer oy aldı.

Dixville Notch'taki sonuç, ülke genelinde de adayların birbirine yakın oy oranlarıyla çekişmeli geçen bir yarışı özetler nitelik taşıyor.

ABD seçimlerinin sembolik başlangıç noktası Dixville Notch'ta geleneksel olarak birçok eyalette henüz sandıklar açılmamışken, sandık açılıp, tüm kayıtlı seçmenlerin oy kullanmasının ardından oy sayımı yapılıyor.

Türkiye saatiyle 16.00, ABD yerel saatiyle sabah saat 08.00'da 50 eyaletin çoğunda sadıklar açıldı ve oy verme işlemi başladı. Seçmenlerin neredeyse üçte birine tekabül eden 78 milyondan fazla seçmen, erken oy kullanma döneminde,posta yoluyla veya oylama merkezlerinde oylarını seçim gününden önce kullanmıştı.