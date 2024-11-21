Diyabet Sorunu Küresel Ölçekte Artıyor - Son Dakika
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Diyabet Sorunu Küresel Ölçekte Artıyor

DİMER Direktörü Kanat, dünya genelinde diyabet hastalarının sayısının 2045'te 700 milyona ulaşacağını belirtti.

21.11.2024 11:16
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyabet Araştırmaları Merkezi (DİMER) Direktörü Prof. Dr. Mustafa Kanat, dünya çapında 500 milyondan fazla kişinin diyabetle yaşadığını, bunun 2045'e kadar 700 milyona çıkmasının beklendiğini bildirdi.

İstanbul Ataköy'de otelde düzenlenen "DIMER Diabets" isimli kongrede konuşan Kanat, diyabetin milyonlarca insanın hayatını etkileyen, sınırları, dilleri ve kültürleri aşan küresel bir sorun olduğunu söyledi.

Kongre Başkanı da olan Kanat, bu sorunun yükselişini durdurmak, bireyler, aileler ve toplumlar üzerindeki etkisini azaltmak için ortak ve birleşik çaba gerektiğini, sabır, azim ve tutkuyla bu zorlu zamanların üstesinden geleceklerini anlattı.

Diyabetin dünya genelinde ciddi halk sağlığı sorunu haline geldiğine dikkati çeken Kanat, "Uluslararası Diyabet Federasyonuna göre, dünya çapında 500 milyondan fazla insan diyabetle yaşamaktadır ve bu sayının 2045 yılına kadar 700 milyona çıkması beklenmektedir." diye konuştu.

Prof. Dr. Kanat, toplantıda, diyabetin çeşitli yönlerini ayrıntılarıyla ele alacaklarını, tıbbi araştırmalardaki son gelişmeleri, teknolojik yenilikleri, yaşam tarzı müdahalelerini, politika girişimlerini ve eğitim ile toplum desteğinin hayati rolünü tartışacaklarını kaydetti.

Toplam 10 ülkeden 19 konuşmacının ağırlanacağı kongrede 16 farklı oturum düzenleneceğini bildiren Kanat, bu oturumlarda, prediyabetten diyabet önlemeye, diyabet komplikasyonlarından yağlı karaciğer hastalığına, Tip 1'den Tip 2 diyabete kadar geniş bir yelpazede bilimsel yolculuğa çıkacaklarını belirtti.

Kongre, 23 Kasım'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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