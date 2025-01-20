Diyadin\'de Buz Şöleni

Diyadin'de metrelerce buz sarkıtları oluştu
AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan Diyadin Kanyonu, etrafını kaplayan beyaz örtü ve dev buz sarkıtlarıyla dikkat çekiyor.
Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Diyadin ilçesinin kent merkezinde yer alan kanyon, beyazlar içindeki görsel güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.
Diyadin Kanyonu, oluşan 35 metrelik buz sarkıtları ve üzerini örten beyaz örtüsüyle ilgi çekiyor. Dev buz sarkıtları adeta görsel şölen oluşturuyor.
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