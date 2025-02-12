Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Geniş Video İzle

Yaptığı ilginç açıklamalarla gündeme gelen Halil Konakçı hakkında, Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın şikayeti üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı.

12.02.2025 19:16  Güncelleme: 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleti Başkanlığı, yaptığı açıklamalarla zaman zaman tepki çeken Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı.

DİYANET'TEN HALİL KONAKÇI'YA SORUŞTURMA

Son dönemdeki açıklamalarıyla adından söz ettiren Halil Konakçı için Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı.

MİLLETVEKİLİ DİKBAYIR ŞİKAYET ETMİŞ

Gelişmeyi Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır duyurdu. Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Geçen hafta "Halil Konakçı" isimli şahısiçin Diyanet İşleri başkanlığına yazılı şikayette bulunmuştum. Açılan idari soruşturma kapsamında bilgime başvurmak için Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yrd. Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler. Şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde kendilerine teslim ettim ve gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Konunun takipçisi olacağımı bildirir, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar dilerim."

Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ümit Dikbayır, Halil Konakçı, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (71)

  • Serkan Güngör:
    bu adam hoca.moca degil.. az bi arastirin kimdir nedir nereden mezun su bu 731 335 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    halil konakçı ehlü sünnet hocalarimizdandir youtubeda dini bilgiler aktarmaktadir adam gibi adamdur 504 464 Yanıtla
  • Apple User:
    iyiki ÜMİT DİKBAYIR gibi vekiller var, yoksa bu şovmenler kendilerini bir şey zannedecekler. 654 305 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Halil konakçı hoca doğruları söylüyor adam Allah'ın ayetlerini anlatıyor işinize gelmiyor tabi havlamanız ondan diyanet akıllı ol hocanın arkasında dur 406 241 Yanıtla
  • agrasif laz:
    HALİL HOCA YANLİZ DEİLDİR 370 192 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Halil hocam yalnız değildir 308 160 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    Bu zad devler dairesindemi çalışıyor yoksa Ali babasının çiftliğindemi,,,, memleketin çivisini çıkarttılar,, adam memurluk değil resmen siyaset yapıyor 194 206 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    gidin hahamlar ile papazlar ile uğraşın bırakın asildin görevlilerini rahat 247 135 Yanıtla
  • Hacı Mehmet Dündar:
    iyi halt ettin. Halil Hoca gibi Hocaları az bulursun. Allah yolunu açık etsin. Diyanetten istenmeyen bir karar çıkar ise yazıklar olsun derim. 244 134 Yanıtla
  • Naim ÖNERYILDIZ:
    bence ilk önce kendilerine soruşturma açsınlar... 251 85 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:17 Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
09:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
08:28 İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu
08:19 İsmail Hacıoğlu’nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi ’Hadi be gülüm’ yorumu İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 21:08:02. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.