Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürcistan Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı ile bir araya geldi

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gürcistan Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Zaza Vashakmadze ile bir araya geldi.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Vashakmadze ve beraberindeki heyeti kabul eden Erbaş, Gürcistan'ın Türkiye'nin önemli bir komşusu olduğunu belirtti.

İki ülke arasında pek çok konuda kültürel yakınlıklar bulunduğunu aktaran Erbaş, bu kültürel yakınlığın çeşitli alanlarda kolayca işbirliği yapmaya vesile olduğunu vurguladı.

Gürcistan Devlet Din İşleri Ajansı Başkanı Vashakmadze da Erbaş ile en son 5 yıl önce görüştüklerini belirterek, "Son görüşmemizde çok önemli konularda mutabık kalmıştık ve bu işbirliklerimizi şimdi pekiştirme vakti geldi diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ve Gürcistan Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl de bulundu.