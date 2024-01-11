Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Gecesi\'nde şiddet ve zulmün son bulması için dua edilmesini tavsiye etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Gecesi'nde insanlığın huzurunu tehdit eden her türlü şiddet ve zulmün son bulması için ihlas ve samimiyetle Yüce Allah'a dua ve niyazda bulunulmasını tavsiye etti.

Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu gece manevi bir yenilenme mevsimi olan üç ayların habercisi Regaip Gecesi'nin idrak edileceğini anımsattı.

Mesajında, "Bizleri bir kez daha Regaip Gecesi'ne kavuşturan, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi üç aylara ulaştıran Yüce Allah'a sonsuz hamd-ü senada bulunuyoruz. Bu mübarek gün ve geceleri hakkıyla değerlendirebilmek için Cenab-ı Mevla'dan rahmet ve inayet diliyoruz." ifadesini kullanan Erbaş, insanın kendisini her açıdan sorgulamak suretiyle ruhen ve fikren toparlanmaya çabaladığı mübarek gün ve gecelerin, hayata yeniden yön verme imkanı sağlayan kıymetli zaman dilimleri olduğunu aktardı.

Erbaş, manevi dünyanın bereket mevsiminin başlangıcı Regaip Gecesi'nin de içten ve samimi duygularla Allah'a yönelinen, affedilmenin ümit edildiği mübarek bir gece olduğunu anlattı.

Her yıl özlemle beklenen üç aylara bu yıl kalpler hüzünlü olarak girildiğini ifade eden Erbaş, insanlık onurunun, hukukun ve ahlaki değerlerin hiçe sayıldığını, hayatı yaşanmaz hale getiren kötülüklerin sıradanlaştığını, her türlü şiddetin yaygınlaştığını ve zalimlerin zulmünün çoğaldığını vurguladı.

Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, çevresinin mübarek kılındığını bizzat yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği Mescid-i Aksa'ya baskınlar yapılmakta, insanların özgürlükleri ellerinden alınmakta, masum insanlar katledilmektedir. Kendini dünyanın efendisi gören sapkın bir zihniyet, haksız, hukuksuz ve insafsız saldırılarla Filistinli kardeşlerimizi topyekun soykırıma maruz bırakmaktadır. Bu gece, yeryüzündeki bütün masum, mahzun ve mazlum gönüller adına kalplerimizi semaya açalım. İnsanlığın huzurunu tehdit eden her türlü şiddetin ve zulmün son bulması için ihlas ve samimiyetle Yüce Allah'a dua ve niyazda bulunalım."