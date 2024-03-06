Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şiirin Gücünü Vurguladı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizim medeniyetimiz aynı zamanda bir söz medeniyetidir. Bu medeniyette sözü güzel söylemek kadar, güzel söz söylemek de oldukça önemlidir." dedi.

Erbaş, Ankara Müftülüğünce Melike Hatun Camisi Konferans Salonu'nda düzenlenen "5 Şairden 5 Şiir Okuma Yarışması Ödül Programı"na katıldı.

Tarihte nice şairin, şiirleri aracılığıyla insanların kalbine girdiğine ve düşünceleriyle dimağlarda silinmez izler bıraktığına işaret eden Erbaş, "Nice şair, sadece acıyı, sevinci, umudu ve kederi dizelere dökmemiş, çağlar ötesine seslenmek suretiyle inanç, fikir, duygu ve idealin kendinden sonra gelenlere aktarımında adeta bir kandil görevi görmüştür." diye konuştu.

Birçok şairin ortak derdi ve amacının insanlara ışık tutmak, uyarmak ve uyandırmak olduğunu vurgulayan Erbaş, gençlere seslenerek, "Sizler, şairi bol olan bir toprağın ve on dört asırdır şiir gibi ilmek ilmek örülmüş bir medeniyetin çocuklarısınız." ifadesini kullandı.

Bu topraklarda nice ediplerin, inanç ve düşüncelerini şiirin gücüyle insanlara ulaştırdıklarını belirten Erbaş, dili bir nakkaş titizliğiyle ve bir sarraf inceliğiyle kullanmış bu "müstesna şahsiyetlerin", şiirlerinde daima sevgiyi, iyiliği, vahdeti, kardeşliği ve güzel ahlakı konu edindiklerini anlattı.

"Şiir, insana aksiyoner bir kişilik kazandıran muazzam bir sanattır"

Bu büyük şairlerin bugün sadece Anadolu'da veya İslam coğrafyasında değil, eserleriyle bütün dünyada "hayranlıkla konuşulan şahsiyetler" olduğunu dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen bu insanları yaşatan güç neydi? Şüphesiz bununla ilgili birçok şey söylenebilir ama ben bu hususta iki şeyin belirleyici olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi, onların ilhamlarını hakikatin kaynağı olan Kelamullah'tan ve 'gaye insan' olan Peygamberimizden aldıklarını düşünüyorum. İkincisi ise yaşadıkları çağın sorunlarına karşı mücadele eden aksiyoner kişilikleridir. Nitekim bu mümtaz şahsiyetler, insanlığa ufuk açan birer alim, arif ve edip oldukları kadar aynı zamanda İslam'ın medeniyet mefkuresinin yılmaz savunucuları olmuştur. Zira şiir, insana aksiyoner bir kişilik kazandıran muazzam bir sanattır."

"Bizim medeniyetimiz aynı zamanda bir söz medeniyetidir. Bu medeniyette sözü güzel söylemek kadar, güzel söz söylemek de oldukça önemlidir." diyen Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de buna dair birçok uyarı ve telkinin bulunduğunu bildirdi.

Erbaş, Kur'an ve sünnetin rehberliğinden ilham alan İslam medeniyetinin öncü şahsiyetlerinin de yazdıkları her bir eserde ve şiirde, savundukları her bir düşünce ve fikirde, sözü güzel söylemek kadar güzel söz söylemeyi de kendilerine şiar edindiklerini söyledi.

Konuşmasının ardından Erbaş, yarışmada erkekler kategorisinde dereceye giren Emirhan Çalık, Akif Can Parlatan ve Ömer Faruk Avcı'ya ödüllerini takdim etti.

Programa Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar da katıldı.