Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlık personeliyle bayramlaştı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlık personeliyle bayramlaştı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlık personeliyle bayramlaştı
16.06.2025 15:41
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'nın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında görev yapan personelle bayramlaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı'nın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında görev yapan personelle bayramlaştı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Erbaş, bu yıl hac organizasyonunun büyük bir başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Hac organizasyonunda görev alan personelin özverili çalışmasına dikkati çeken Erbaş, Mekke'de düzenlenen "Lebbeytüm Ödül Töreni"nde, Diyanet'in "En Başarılı Hac Organizasyonu" kategorisinde "elmas" seviyesinde birincilik ödülü kazandığını anımsattı.

Erbaş, "Mavi yelekliler artık çok meşhur oldu. Hacılarımızın, yaşadığı en küçük bir problemi bile, şöyle baktığı zaman bir mavi yelekli hocamızı görüp, ona danışarak rahatladığını gördük. Memnuniyet oranı çok yüksek." ifadesini kullandı.

"TDV, bütün İslam aleminin faaliyetlerine destek olan bir vakıf haline geldi"

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 50 yıllık birikimiyle önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Erbaş, "TDV, sadece Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine destek değil, bütün İslam aleminin faaliyetlerine destek olan bir vakıf haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

TDV'nin sadece kurban organizasyonlarıyla değil, yurt içi ve yurt dışındaki geniş hizmet ağıyla öne çıktığını dile getiren Erbaş, 81 il ve 922 ilçede şubesi olan başka bir vakıf olmadığını belirtti.

"İyilik Haftası, genç nesillere değer aşılayacak"

Bu yıl ilki kutlanan İyilik Haftası'nın önemine de değinen Erbaş, Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıkarılan İyilik Haftası Kutlama Yönetmeliği ile mart ayında ülke genelinde kapsamlı etkinlikler gerçekleştirildiğini vurguladı.

Erbaş, "Öğrencilerimiz iyilik hikayeleri ve şiirleri yazsın. Peygamber Efendimizin iyilik konusundaki örneklerini anlatsın. Okullarda iyilik yarışmaları düzenlensin. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?" dedi.

Bayramların, kırgınlıkların son bulduğu, paylaşma ve affetmenin öne çıktığı zamanlar olduğunu vurgulayan Erbaş, "Bayram, Müslümanlık bilincimizin ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine vesile olur. Hayatı tümüyle bayrama çevirecek değerleri bize hatırlatır. Bayramlaşma buluşmaları, yardımlaşma, paylaşma, hediyeleşme, affetme, küskünlüklere son verme. Bayramın amacı bu." diye konuştu.

"İyilik ehli mazlum coğrafyalara umut oluyor"

Yapılan hizmetlerin, milletin kardeşlik duygularını pekiştirdiğinin altını çizen Erbaş, şunları kaydetti:

"Yapılan bu çalışmalar, milletimizin kardeşlik duygularını besliyor, pekiştiriyor. Milletimizin kadirşinaslığını pekiştiriyor. İyilik ehli mazlum coğrafyalara umut oluyor. Hep sömürgeye maruz kalmış, umudunu kaybetmiş, sahipsizlik duygusuna teslim olmuş coğrafyalara geleceğe dair inanç, azim ve heyecan aşılıyor. Nitekim o coğrafyalarda insanların Türkiye gibi büyük bir devleti kendilerinin yanında görünce nasıl gözlerinin parladığını, heyecan ve umutlarının nasıl yeşerdiğini görüyoruz."

Programda merkez teşkilatındaki tüm birim yöneticileri ve personeli hazır bulundu. Erbaş, personelle bayramlaşarak iyi dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Başkanlık personeliyle bayramlaştı - Son Dakika

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