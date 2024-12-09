Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun."
Son Dakika › Güncel › Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Isparta'da şehit olan askerler için başsağlığı diledi - Son Dakika
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