Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kazakistan'da Temaslarda Bulundu

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Naurızbay Taganuly ile bir araya geldi.

Erbaş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Diyanet İşlerinden Sorumlu Kurum Başkanları 5. Toplantısı için Kazakistan'a geldi.

Temaslarının ilk gününde Astana'daki Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığının yeni binasını ziyaret eden Erbaş, burada Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Taganuly tarafından karşılandı.

Erbaş'a binayı gezdiren Taganuly, aynı zamanda Başkanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Erbaş ve Taganuly, daha sonra ikili görüşme yaptı.

Taganuly, ziyaretlerinden dolayı Erbaş'a teşekkür ederek, "Ata toprağı Kazakistan'a hoş geldiniz." dedi.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliklerinin devam ettiğini belirten Taganuly, özellikle yayınların Kazakçaya tercüme edilmesi, Kazakistan'ın televizyon kanalı Munara için Diyanet TV'nin televizyon programlarının yanı sıra film ile dizilerin alımı ve tercüme edilmesi gibi alanlarda işbirliğini sürdürmeye niyetli olduklarını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bazı farklılıklara rağmen aynı dili konuştuklarını belirterek, "Bizim kütüphanelerimizdeki kitaplarımızın pek çoğunun müellifleri bu topraklarda yaşamış, doğmuş, büyümüş, ilim almış. Ulemamızın, alimlerimizin doğup büyüdüğü yurtlarda, topraklarda olmamız bizim için heyecan verici." dedi.

Erbaş, bir milletin ayakta kalabilmesi, sağlam temeller üzerinde devam edebilmesi için hem maddi hem de milli, manevi değerlerine sahip çıkması ve o alanda çalışmalar yapmasının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bizim ecdadımız tarih boyunca bu topraklarda bu değerlerden hiç taviz vermemişler. Milli, manevi alanda sürekli ilim, irfan, hikmet alanında hep üretmişler ve insan yetiştirmişler. Bir kısmı burada kalmış bir kısmı Anadolu'ya gelmiş. Buradaki meşaleyi Anadolu'ya taşımışlar biz de onların meyvesiyiz. Türkiye olarak bu vefayı bizim her zaman göstermemiz lazım. Onun için bugün birliğimizi, beraberliğimizi geliştirirken geçmişteki o karşılıklı iletişim ve birlikteliğimizi hiçbir zaman unutmamamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Sahih dini bilgiyi topluma doğru bir biçimde ulaştırmalıyız"

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığının yürüttüğü çalışmalara ilişkin memnuniyetini dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Rehberliğinizde hem ilmi alanda hem de din hizmetlerinde doğru dini bilginin topluma ulaştırılması noktasında ben çok umutlandım. Öncelikle sahih dini bilgiyi üretmemiz ve topluma doğru bir biçimde ulaştırmamız lazım. Bu konuda tabi ki Türkiye'nin belli bir birikimi var, bu birikimi elimizden geldiği kadar sizlerle paylaşmak için her zaman hazırız. Bu konuda kardeşliğimiz, dayanışmamız, yardımlaşmamız daha da gelişerek devam edecek."

Erbaş, TDT Diyanet İşleri Başkanlarının toplantılarını çok değerli bulduğunu, bu toplantılardaki amaçlarının tecrübe paylaşımı yaparak daha çok insana ulaşmak ve daha çok talebe yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Erbaş'a görüşmelerde, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Aydın da eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Taganuly, görüşmelerin ardından Prof. Dr. Ahmet Özel tarafından kaleme alınan ve Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) yayımlanan "Hanefi Fıkıh Alimleri ve Diğer Mezheplerin Meşhurları" adlı eserin Kazakça tercümesinin kurdele kesimini yaptı.