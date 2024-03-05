Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV, Zekat Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi

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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğinde zekat konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve bu bilincin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla "Zekat Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Zekat Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan din görevlilerinin, Allah'ın bir emri olan zekat ibadetinin yerine getirilmesinde halka rehberlik etme görevi olduğunu söyledi.

Erhan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV işbirliğiyle yeryüzünün ihtiyaç duyulan her yerinde dil, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin insanlara yardım eli uzatıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ayni yardımlardan nakdi desteklere, eğitimden sosyal hizmetlere ve gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda iyilik çalışmaları yapmakta, Müslüman azınlıkların, işgallere, savaşlara ve afetlere maruz kalanların, yetimlerin, yoksulların, çaresizlerin ve kimsesizlerin yardımına koşmaktayız. Bizlere küçüklüğümüzde ibadetler anlatılırken hep en son farz olarak zekat ibadeti anlatıldı. Oysa Kur'an-ı Kerim'de namaz ibadetinin hemen ardından zekat ibadetinden bahsediliyor. Bizim yapacağımız husus ise bu farz olan ibadeti en güzel şekilde insanlarımıza aktarma noktasında elimizden gelen gayreti ve çabayı sarf etmektir."

Bilecik Müftüsü Ali Erhun da her konuda rehberlik yapmak ve İslam'ın beş emrinden biri olan zekatı halka benimsetmenin, Diyanet İşleri Başkanlığının yasal ve asli görevi olduğunu ifade etti.

Zekat Hizmetleri Daire Başkanlığınca halkın bu alandaki beklentisi ve ihtiyacı karşılandığını aktaran Erhun, "İnsanlarımız emin ve sağlam ellere hayır hasenatını ve zekatını teslim edip dağıtılmasını istiyor. Bizler de tüm imkanlarımızı seferber ederek insanlarımızı sevaba, hayra teşvik ediyoruz. En önemli mali ibadetleri olan zekat borçlarından kurtarıyoruz. Bu da büyük bir hizmettir." dedi.