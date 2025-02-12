Diyanet'te Konakçı Soruşturması

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(ANKARA) - Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, şikayeti üzerine Halil Konakçı hakkında açılan idari soruşturma kapsamında Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yardımcısı Hüseyin Akdağ'ın kendisiyle görüştüğünü ve bilgisine başvurduğunu bildirdi.

Dikbayır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen hafta 'Halil Konakçı' isimli şahıs için Diyanet İşleri başkanlığına yazılı şikayette bulunmuştum. Açılan idari soruşturma kapsamında bilgime başvurmak için Diyanet İşleri Baş müfettişi İbrahim Öztürk ve Müdür Yrd. Hüseyin Akdağ ziyaretime geldiler. Şikayete konu olan tüm belgeleri dosya halinde kendilerine teslim ettim ve gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Konunun takipçisi olacağımı bildirir, kendilerine çalışmalarında kolaylıklar dilerim." dedi.