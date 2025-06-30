Diyanet'ten Leman Dergisi'ne Sert Tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya karikatür yoluyla saygısızlık yaparak nefret suçu işleyen Leman Dergisini şiddetle kınıyor ve lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karikatürü yayımlayan dergiye tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s) ve Hazreti Musa (a.s.)'a karikatür yoluyla saygısızlık yaparak nefret suçu işleyen Leman Dergisini şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Yapılan bu alçakça saygısızlığın hesabı hukuk çerçevesinde en kısa zamanda sorulmalı, sorumlulara hak ettikleri ceza verilmelidir. Geçmiş yayınlarında da aynı şekilde Müslümanları rencide eden, kutsallarımızla alay eden çizimlere yer veren sözde karikatür dergisinin bu tutumu hiçbir şekilde basın ve ifade özgürlüğü ile gerekçelendirilemez."