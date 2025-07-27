Diyanet\'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı

Sosyal medya platformu X'te dolaşıma giren bir videoda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan bir kişinin 270 bin dolar (Yaklaşık 11 milyon TL) rüşvet aldığı iddia edildi.

"KAYDEDİYOR MUSUN?"

Söz konusu görüntüde; şahsın videoyu çeken kişiye, "Kaydediyor musun?" diye sorduğu, videoyu çeken kişinin ise "Kayıt yok. Sen niye panikledin. Korkulacak bir şey yok ki" şeklinde cevap vermesi üzerine şahsın "Panikleme değil. Bir şey" yok dediği duyuldu.

KONUYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dolaşıma giren video üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Başkanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir." ifadelerine yer verildi.