Sosyal medya platformu X'te dolaşıma giren bir videoda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan bir kişinin 270 bin dolar (Yaklaşık 11 milyon TL) rüşvet aldığı iddia edildi.
Söz konusu görüntüde; şahsın videoyu çeken kişiye, "Kaydediyor musun?" diye sorduğu, videoyu çeken kişinin ise "Kayıt yok. Sen niye panikledin. Korkulacak bir şey yok ki" şeklinde cevap vermesi üzerine şahsın "Panikleme değil. Bir şey" yok dediği duyuldu.
Dolaşıma giren video üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Başkanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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