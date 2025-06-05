Diyarbakır'da 13 Katlı Binada Yangın: 3 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 13 Katlı Binada Yangın: 3 Ölü, 17 Yaralı

05.06.2025 21:00  Güncelleme: 00:28
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Diyarbakır'da Rojava sitesindeki 13 katlı binada meydana gelen yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek tahliye çalışmalarını gerçekleştirdi.

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 13 katlı bir binada çıkan yangına ilişkin açıklamada bulunan Vali Murat Zorluoğlu, yangın nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yangın, merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Mahallesi'nde bulunan Rojava sitesinde meydana geldi. Sitedeki 13 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye erleri, UMKE, AFAD, sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yangının meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri ise yangın söndürme çalışması başlattı. Yangın etkisiyle yoğun dumanların oluştuğu binada kalanların kurtarılması için ekipler harekete geçti.

Aralarında bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kişi sepetli vinç yardımıyla tahliye edildi. Yanından etkilenen 17 kişi ise sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Vali Zorluoğlu: 2'si çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız vefat etti

Diyarbakır Valisi Murat Zoroğlu, beraberindeki Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile birlikte yangın söndürme çalışmalarını inceledi. Vali Zorluoğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından 2'si çocuk, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yangınla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını söyleyen Vali Zorluoğlu, "Bugün saat 18.30 civarında Rojava sitesinin içerisinde yangın çıktı. Yangına itfaiye teşkilatı AFAD, haber alır almaz müdahale etti. Çok yoğun bir duman olduğunu ifade ettiler. Şu anda binadan 17 tane yaralı çıkarıldı. Hastanelerimize nakledildiler. Şu ana kadar yaralılardan 2 tanesi çocuk olmak üzere 3 vatandaşımızın vefat ettiğini öğrendik. Diğer yaralıların durumu iyi. Binada tahliye tamamlandı, kontrol edildi. İçeride cansız bedenin bulunmadığına ilişkin bilgi verildi. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Meselenin hem adli hem de idari anlamda soruşturulacağını belirtmek istiyorum. Bir ihmal varsa sorumlular tarafından bunun hesabının verileceğini buradan paylaşmak istiyorum buradan Diyarbakırımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

Bu arada yangın söndürme çalışmalarını incelemek için olay yerine giden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Doğan Hatun'a bina sakinleri itfaiyenin geç müdahale ettiğini öne sürerek, tepki gösterdi.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 13 Katlı Binada Yangın: 3 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika

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