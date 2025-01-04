Diyarbakır'da 165 Tutuklama

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Diyarbakır'da yapılan asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 474 şüpheliden 165'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, geçen ay eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yürütülen çalışmalar kapsamında 474 kişi gözaltına alındı.

Yapılan kontrol ve aramalarda, 163 ruhsatsız tabanca, 31 av tüfeği, 24 kurusıkı tabanca ve 2 bin 508 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 165'i tutuklandı.

Öte yandan çeşitli suçlardan arama kaydı olan 208 zanlı yakalandı.