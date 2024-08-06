Diyarbakır'da 2 milyon kök Hint keneviri ve 110 kilogram esrar ele geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon kök Hint keneviri, 110 kilogram esrar ve 269 bin kök skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Bağlan Mahallesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 milyon kök Hint keneviri, 42 kilogram kubar, 68 kilogram toz esrar ve 269 bin kök skunk ele geçirildi.