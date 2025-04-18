Diyarbakır'da 20 Ton Esrar İmha Edildi

Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Lice ilçesine son iki yılda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen ve piyasa değeri 10 milyar olan 20 ton 766 kilo esrar yakılarak imha edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2023-2024 yıllarında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen ve adli emanete alınan 20 ton 766 kilo esrarın imha edilmesine karar verildi. Diyarbakır Valiliği'nce oluşturulan heyet huzurunda 7 ton 692 kg toz esrarı, 13 ton 74 kilogramı kubar esrar olmak üzere 20 ton 766 kilo uyuşturucu Lice İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde 200 litre benzin kullanılarak ateşe verildi ve imha edildi.

Piyasa değeri 10 milyar olduğu belirlenen uyuşturucuya ilişkin jandarma ekiplerince 2 yılda bin 941 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Lice Kaymakamı Kerem Yenigün, terörün etkisini büyük bir mücadeleyle kırdıkları gibi uyuşturucuyla mücadelede de aynı niyette olduklarını belirterek "Burada tabi baştaki amacımız gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı uyuşturucu illetinden kurtarmak aynı zamanda bu kara para finansmanını kurutmaktır, engellemektir. Bunlara sari olarak bu kararlı mücadele kapsamında yasadışı kenevir ekim alanları ilçemizde bu mücadele kapsamında azalmaktadır. İstikrarlı bir şekilde azalmaktadır. Tabi bu topyekun bir mücadele. Sadece güvenlik boyutuyla bakmıyoruz. Eğitim, sosyokültürel, ekonomik ayağı topyekun bir mücadele, seferberlik gerektiriyor. Bunun içinde vatandaşlarımızdan her kesimden bizlere destek olmasını bekliyoruz. Bu bizim mücadelemizde asli bir unsur. Bizlerle destek ve işbirliği içerisinde bulunmaları çok önem arz etmektedir. Sayın valimizin liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelede başta kahraman jandarma personelimize, güvenlik korucularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.