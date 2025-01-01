Diyarbakır'da 2025'e Coşkulu Giriş

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Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da yeni yıl etkinlikleri kapsamında bir araya gelen çok sayıda kişi, davul zurna eşliğinde 2025'e girişi coşkuyla kutladı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde bir araya gelen çok sayıda yurttaş, 2025 yılını halaylar eşliğinde karşıladı. Ekinciler Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla girişe dakikalar kala, davul zurna eşliğinde halaya durdu. Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı bölgede yeni yıla girişin ilk dakikasının ardın kalabalık grup, havai fişeklerle kutlama yaptı.